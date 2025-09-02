حدث بالفن | بسمة بوسيل تثير الجدل بـ"الحجاب" وإصابة داليا البحيري بالكورونا
12:01 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أنس بوخش يكشف كيف أنقذته العناية الإلهية من حادث احتراق سيارته، أحمد سعد مع ابنتيه في أول يوم دراسي، بسمة بوسيل بإطلالة غريبة في مهرجان فينيسيا، معتز التوني مع شيكو وهشام ماجد في كواليس "اللعبة 5"، تعرض زوج ميار الببلاوي لجلطة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
حدث بالفن احتراق سياره أنس بوخش أحمد سعد مع ابنتيه المخرج معتز التوني مي عمر بالحجاب جورجينا رودريجيز زوج ميار الببلاوي الفنانة داليا البحيري بسمة بوسيل محمود الليثي يهنئ بوسي مدحت العدل
