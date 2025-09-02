إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أنس بوخش يكشف كيف أنقذته العناية الإلهية من حادث احتراق سيارته، أحمد سعد مع ابنتيه في أول يوم دراسي، بسمة بوسيل بإطلالة غريبة في مهرجان فينيسيا، معتز التوني مع شيكو وهشام ماجد في كواليس "اللعبة 5"، تعرض زوج ميار الببلاوي لجلطة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: