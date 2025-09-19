إعلان

نجلاء بدر ونيكول سابا.. توافد النجوم على ريد كاربت حفل"دير جيست" 2025

11:19 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    أحمد رزق والراقصة دينا
    الفنانة انتصار
    الفنان أحمد رزق
    انتصار
    الفنانة نجلاء بدر
    توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دي جيست 2025
    نجلاء بدر
    نيكول سابا بحفل توزيع جوائز دير جيست
    نيكول سابا
    توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دي جيست 2025
    أحمد رزق ودينا
كتب- مروان الطيب:

يشهد حفل توزيع جوائز دير جيست السنوي الذي يقام مساء اليوم الجمعة، حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين الذين يتم تكريمهم على أعمالهم الفنية وبرامجهم التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام.

وجاء بين أبرز النجوم المتواجدين الفنان أحمد رزق، الفنانة نيكول سابا، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة انتصار، الفنانة أنوشكا، الإعلامية نهال طايل، الراقصة الاستعراضية دينا.

وسيتم تكريم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة صابرين، الفنانة هنا الزاهد، الفنان خالد زكي، الفنان كريم فهمي، وغيرهم.

حفل الدير جيست هو حفل سنوي يتم من خلاله تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

