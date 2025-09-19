كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان راغب علامة حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان مراسي احتفالا باليوم الوطني السعودي، وسط حضور جماهيري كبير.

نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل، ظهر خلاله راغب علامة وهو يصافح معجباته من على مسرح الحفل، إذ حرص على تجنب صعودهن على المسرح حرصا منه على عدم إثارة الجدل بعد تعرضه لموقف محرج من قبل معجبة قامت بتقبيله أثناء إحيائه حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، لتقوم بعدها نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل بتحويله إلى التحقيق.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة بيانا مؤخرا أوضح خلاله عن نيته ملاحقة كل من تطاولوا وأساءوا له قضائيا، وشدد على أنه مثال للاحترام والتقدير منذ انطلاق مسيرته الفنية.

وجاء البيان كالتالي: "نود أن نوضح أن الفنان راغب علامة، منذ انطلاق مسيرته الفنية، كان دائما مثالا للاحترام والتقدير، ملتزما بقيمه وأخلاقه في كل تعاملاته مع الجمهور والزملاء".

وأضاف البيان: "مؤخرا شهدنا تعرضه لسلسلة من الإهانات المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تليق بمكانته ولا بجمهورنا الكريم، ولا بالقارئ المحترم، إن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادئه، ولا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، وبناء عليه وحرصا على حماية سمعة الفنان وكرامة الجمهور، قرر المكتب القانوني للفنان راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة والتطاول، وذلك وفقا للقوانين المرعية للإجراءات".

