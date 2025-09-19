بإطلالة صيفية.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور- محمود سعد يكشف عن زيارته ضريح عمر المختار في بنغازي

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".

ظهرت مي في الجلسة مرتدية إطلالة صيفية جذابة وجريئة خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

وعلقوا: "جميلة قلبا وقالبا، الله يسعدلي هالطلة، جميلة اوي قمر يا مي،

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

