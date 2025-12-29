إعلان

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:54 ص 29/12/2025

البطاطس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والبرتقال والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و12.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البطاطس الخضروات الفاكهة سوق العبور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية