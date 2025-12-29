انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والبرتقال والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و12.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.