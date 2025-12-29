النوة وصلت في موعدها.. أمطار "عيد الميلاد" تهطل على الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار غزيرة مع استمرار الصقيع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 17 درجة مئوية.

وتزامنت موجة الطقس السيئ التي بدأت ليلًا مع بدء نوة عيد الميلاد والتي جاءت في موعدها، إذ تبدأ عادة في 28 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر لنحو يومين.

طوارئ في الصرف الصحي بسبب الأمطار

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بالشوارع، لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة، وراجع خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اللحظية، والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية.

نشر 150 سيارة لكسح الأمطار

وأشار إلى أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، ودفعت بـ 150 سيارة ومعدة على مستوي المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مؤكدًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.