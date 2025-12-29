إعلان

إلهام شاهين تختتم عام 2025: "يارب 2026 تكون أجمل كلها خير وسلام"

كتب : معتز عباس

10:00 ص 29/12/2025

إلهام شاهين

وثقت الفنانة إلهام شاهين أعمالها الفنية المتميزة، في ختام عام 2025، متمنية لمتابعيها وجمهورها أن يكون عام 2026 سعيدًا مليئًا بالخير والسلام.

وكتبت إلهام" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "شكرا 2025 و في إنتظار 2026، يارب سنه أجمل من اللى قبلها .. سنه كلها خير ومحبة وإنسانية وسلام وأمان على كل إنسان".

يذكر أن إلهام شاهين كشفت عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب وجود تأخير وأعطال في العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك من خلاله.

خاضت إلهام شاهين رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم.

الهام شاهين على انستجرام

إلهام شاهين انستجرام إلهام شاهين ختام عام 2025

