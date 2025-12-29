أحمد النادي رئيسًا لمنطقة وعظ كفر الشيخ

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

هنأت منطقة الجيزة الأزهرية، وجميع العاملين بالمنطقة، الدكتور أحمد علي النادي، مدير عام منطقة الوعظ ولجنة الفتوى بالجيزة، بمناسبة صدور قرار توليه رئاسة منطقة وعظ محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى رئاسته للجان الفتوى، ولجان التحكيم والمصالحات الثأرية والأسرية، ووحدة لمّ الشمل بالمحافظة.

يأتي ذلك بناءً على قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

ودعت منطقة الجيزة الأزهرية، الله تعالى أن يوفق الشيخ أحمد النادي ويسدد خطاه، وأن يعينه على أداء مهامه الجديدة بما يحقق الخير والصلاح، ويعزز دور الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح في المجتمع.

