بسبب أمطار "نوة عيد الميلاد".. رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المكثف على مدار الساعة، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، وضمان تحقيق السيولة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية التنسيق الكامل واللحظي مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة المستمرة من المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف الميداني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر، لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات مياه الأمطار، موجّهًا بسرعة الاستجابة والتدخل العاجل لرفع المعاناة عن المواطنين.

وتتعرض جميع أحياء الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة، يصاحبها نشاط للرياح واستمرار الصقيع، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

وتزامنت موجة الطقس السيئ، التي بدأت ليلًا، مع بدء "نوة عيد الميلاد"، والتي جاءت في موعدها المعتاد، إذ تبدأ عادة في 28 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية.