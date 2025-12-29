اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع

يعقد بنكا الأهلي ومصر الحكوميان اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" اليوم لحسم قرار سعر الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وفق ما أعلن عنه أمس.

ويأتي ذلك في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة خلال 2025 يوم الخميس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

ويترقب السوق باهتمام بالغ قرار أكبر بنكين في القطاع المصرفي حول خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة لاستحواذهم على الحصة العظمى في رصيد الودائع على مستوى القطاع.

ويزيد من اهتمام هذا الاجتماع بدء استحقاق بأكثر من تريليون جنيه في الشهادات ذات أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد الذي يصرف نهاية أجل الشهادة.

رغم تأكيدات محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بعدم طرح أي شهادات بأسعار فائدة مرتفعة أو رفع أسعار الفائدة حاليا بل قد يتم تخفيضها فإن العملاء يترقبون صدور شهادات جديدة التي سيحين أجلها مطلع يناير المقبل للحفاظ على مدخرات العملاء بالبنوك.

تتخطى محفظة ودائع بنكا الأهلي ومصر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 8.5 تريليون جنيه لتستحوذ على 55% من إجمالي محافظ الودائع بالبنوك البالغة نحو 15.3 تريليون جنيه.