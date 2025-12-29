مصرع 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية بالبدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوط سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبين سقوط الميكروباص في مياه الترعة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، حيث جرى انتشال الجثامين واستخراج السيارة من المياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

