كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، وذلك على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي في بورسعيد، برعاية وزير الثقافة أحمد هنو، والذي يعرض حصريا على قناة "نايل سينما".

وحرص الفنان محمد لطفي على حضور حفل الافتتاح.

وتشهد فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري، عرض العديد من أبرز الأعمال السينمائية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن إهداء الدورة الأولى للنجم الراحل محمود ياسين احتفاء بتاريخه وإسهاماته الفنية. كما كشفت عن تكريم عدد من الأسماء تقديرا لمسيرتهم الفنية منهم الفنانة درة، ومدير التصوير أحمد المرسي.

