إعلان

بحضور محمد لطفي.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي بدورته الأولى

10:38 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد لطفي
  • عرض 3 صورة
    مدير التصوير أحمد المرسي_
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، وذلك على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي في بورسعيد، برعاية وزير الثقافة أحمد هنو، والذي يعرض حصريا على قناة "نايل سينما".

وحرص الفنان محمد لطفي على حضور حفل الافتتاح.

وتشهد فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري، عرض العديد من أبرز الأعمال السينمائية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن إهداء الدورة الأولى للنجم الراحل محمود ياسين احتفاء بتاريخه وإسهاماته الفنية. كما كشفت عن تكريم عدد من الأسماء تقديرا لمسيرتهم الفنية منهم الفنانة درة، ومدير التصوير أحمد المرسي.

اقرأ أيضا:

"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة غامضة.. والجمهور يتساءل: "مين دي؟"

افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي محمد لطفي بافتتاح مهرجان بورسعيد المركز الثقافي في بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون