كتبت- منى الموجي:

أعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) عن إعادة انتخاب الناقد المصري أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة تستمر 4 أعوام حتى عام 2029. وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست على هامش مهرجان بودابست للأفلام الكلاسيكية.

وتم انتخاب شوقي بإجماع 29 دولة حضرت الجمعية العمومية، ليرأس مجلس منتخب سيضم 3 نائبات للرئيس، هن: الناقدة الإيطالية باولا كاسيلا، الناقدة الأوكرانية إيلينا روباشيفسكا، والناقدة المقدونية مارينا كوستوفا.

هذا وأقرت الجمعية العمومية لفيبريسي لائحة جديدة تضمنت إلغاء منصب السكرتير العام، ونقل كافة مسؤولياته إلى مجلس الإدارة المنتخب، مع تغيير نص اللائحة الذي يشير إلى أن مقر الاتحاد الرئيسي هو مدينة إقامة السكرتير العام ليكون مدينة إقامة الرئيس، وبذلك تكون مدينة القاهرة مقرًا للاتحاد الدولي للنقاد خلال الأربعة أعوام المقبلة، بعد 38 عاما كان المقر فيها مدينة ميونخ الألمانية، محل إقامة السكرتير العام السابق الناقد الألماني كلاوس إيدر.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) تأسس عام 1925 في العاصمة البلجيكية بروكسل. واحتفل الاتحاد على مدار العام الحالي بمئوية تأسيسه، عبر سلسلة من الأنشطة كان من بينها تكريم المخرج المجري استيفان بجائزة إنجاز العمر خلال مهرجان كان السينمائي، وتكريم المخرج الماليزي تساي مينج ليانج بجائزة مماثلة خلال مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى عدد من الاحتفالات الأخرى حول العالم، سيكون من بينها أنشطة يستضيفها مهرجاني القاهرة والجونة السينمائيين.

هذا ويشغل أحمد شوقي أيضًا منصب رئيس جمعية نقاد السينما المصريين، التي تمثل النقاد المصريين في الاتحاد الدولي منذ تأسيسها عام 1972.