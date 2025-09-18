هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من كواليس إعلانها الجديد

إعادة انتخاب الناقد أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد الدولي للنقاد ونقل المقر إلى

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورًا من كواليس تصوير أحد الإعلانات الخاصة بإحدى الشركات الغذائية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هدى بإطلالة مختلفة مستوحى من الحضارة الإغريقية بفستان أبيض مطرز بالذهبي، مجوهرات فخمة وتاج ذهبي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين انهالت تعليقاتهم التي حملت عبارات الإعجاب، ومنها: "كتكوتة خالص"، "واو"، "جميلة في كل حالاتك"، "لايق عليكي تكوني أميرة"، "ملكة".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو"، بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.

