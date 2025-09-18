إعلان

"سرقت سعادتنا".. أول تعليق من جويل مردينيان بعد سرقة منزلها

03:58 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

نشرت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الذي تم تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق حالة منزلها بعد حادث السرقة، حيث ظهرت آثار التكسير وتحطيم زجاج النوافذ.

وعلقت جويل على الفيديو قائلة: "لا تتهاونوا في أوروبا! يا له من عار أن العالم أصبح بهذا العنف! سرقة أخرى، لم تسرق مقتنيات ثمينة فحسب، بل سرقت سعادتنا".

وتُعد جويل مردينيان واحدة من أبرز الأسماء في مجال التجميل والإعلام بالوطن العربي، حيث اشتهرت بتقديم برنامج "جويل" على قناة "MBC"، كما كانت سفيرة لإحدى الماركات العالمية الشهيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي، قبل أن تُطلق خط المكياج الخاص بها تحت اسم "Joelle".

جويل مردينيان سرقة لبنان إنستجرام
