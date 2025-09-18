إعلان

ليلى علوي تستعيد ذكريات الشباب.. والجمهور: "قمر من يومك"

12:54 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

استعادت الفنانة ليلى علوي ذكريات من مرحلة شبابها، وشاركت جمهورها مجموعة صور أرشيفية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "ذكريات من اللحظات الذهبية".

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات: "لولا القمر"، "قمر طول عمرك"، "سبحان الخالق جميلة جدًا"، "كنتي ومازلتي جميلة"، "ماشاء الله عليكي"، "مبتكريش أبدًا"، "الوحيدة اللي ماعندهاش قبل وبعد.. قمر من يومك".

يُذكر أن ليلى علوي تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم "ابن مين فيهم"، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي إنستجرام
