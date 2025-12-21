إعلان

محمد سلام يشارك في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"

كتب : معتز عباس

10:26 م 21/12/2025 تعديل في 22/12/2025
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    صورة مميزة لهنادي مهنا ومحمد سلام
    محمد سلام اثناء التصوير في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة
    محمد سلام وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    محمد سلام وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة
    محمد سلام
    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة
    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة

تصوير / نادر نبيل:

وصل الفنان محمد سلام العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، بإحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص سلام على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت من العرض الخاص، مهنئًا أبطاله على العمل السينمائي.

كما التقط محمد سلام صورًا مع الفنانة هنادي مهنا أحد أبطال فيلم "خريطة رأس السنة".

حضر العرض الخاص، الفنانة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونجوم العمل وصناعه.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

فيلم خريطة رأس السنة محمد سلام هنادي مهنا

