محمد سلام يشارك في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"

تصوير / نادر نبيل:

وصل الفنان محمد سلام العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، بإحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص سلام على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت من العرض الخاص، مهنئًا أبطاله على العمل السينمائي.

كما التقط محمد سلام صورًا مع الفنانة هنادي مهنا أحد أبطال فيلم "خريطة رأس السنة".

حضر العرض الخاص، الفنانة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونجوم العمل وصناعه.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.