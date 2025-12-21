"فستان قصير".. يارا السكري تتألق من أحدث جلسة تصوير

ريهام عبدالغفور في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بصحبة أطفال من ذوي

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير مميز وجريء.

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي.

وفي لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، كشفت يارا السكري حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية.

وقالت، يارا: "دي مش حاجة جديدة، الكلام دا بيتقال كل سنة بس السنادي زادت شوية، وأنا والعوضي دي تاني سنة بنشتغل مع بعض فبقينا أصدقاء أوي".