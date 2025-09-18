وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض

"سرقت سعادتنا".. أول تعليق من جويل مردينيان بعد سرقة منزلها

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الإعلامية اللبنانية يمنى شري، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

وتوفيت شري في العاصمة البريطانية لندن، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد جنازتها أو مراسم العزاء، على أن يتم الكشف عنها لاحقًا.

وكانت الحالة الصحية للإعلامية الراحلة قد تدهورت خلال الفترة الماضية، بعد إصابتها بسرطان الرئة، حيث قاومت المرض لعدة أشهر قبل أن تفارق الحياة.

ونعت نقابة الفنانين في لبنان الإعلامية الراحلة، كما تحولت صفحات النجوم اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء بالدعاء لها ونعيها بكلمات مؤثرة.

يذكر أن يمنى شري دخلت مجال التمثيل في السنوات الأخيرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "حياة سكول" بدور كندة، "الباشا" بدور أسيل، و"هند خانم" بدور شيرين.

