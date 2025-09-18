إعلان

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض

12:38 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يمنى شري (3)
  • عرض 5 صورة
    يمنى شري_1
  • عرض 5 صورة
    يمنى شري._
  • عرض 5 صورة
    يمنى شري (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الإعلامية اللبنانية يمنى شري، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

وتوفيت شري في العاصمة البريطانية لندن، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد جنازتها أو مراسم العزاء، على أن يتم الكشف عنها لاحقًا.

وكانت الحالة الصحية للإعلامية الراحلة قد تدهورت خلال الفترة الماضية، بعد إصابتها بسرطان الرئة، حيث قاومت المرض لعدة أشهر قبل أن تفارق الحياة.

ونعت نقابة الفنانين في لبنان الإعلامية الراحلة، كما تحولت صفحات النجوم اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء بالدعاء لها ونعيها بكلمات مؤثرة.

يذكر أن يمنى شري دخلت مجال التمثيل في السنوات الأخيرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "حياة سكول" بدور كندة، "الباشا" بدور أسيل، و"هند خانم" بدور شيرين.

اقرأ أيضًا:

"والله لو ترجع أعيش خدامك".. طه دسوقي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحياء ذكرى والده

"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم

"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

يمنى شري وفاة يمنى شري صراع مع المرض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بعد أنباء عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني.. إيناس الدغيدي تتصدر محركات البحث

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون