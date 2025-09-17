محمود سعد لمجدي الجلاد: "ويجز بيغني حلو والناس بتحبه "

كتبت- منال الجيوشي:

حل الإعلامي الكبير محمود سعد، ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، سؤالا للإعلامي محمود سعد، قائلا: "إيه رأيك في ويجز؟".

ليرد محمود سعد: "بيغني حلو والناس بتحبه، من سنتين شُفت صورة لحفلة له هو بيغني والناس بتحبه، بصيت للناس كده قولت إيه ده".

وتابع: "حفلة حاضرها ٥٠ ألف واحد، إنت تقدر تنكر مشاعر ٥٠ ألف واحد، لازم تقف تتأمل، ده بيغني والناس مبسوطة، وطالما فيه حرية يبقى كل واحد يسمع اللي عايزه".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد سؤال للإعلامي محمود سعد قائلا: "هل شايف إن ده بيبني وجدان زي ما وجدانك اتبنى ووجدان الأجيال دي اتبنى؟".

وقال محمود سعد: "بيبني وجدان مختلف عن وجداني أنا، يعني المستقبل القادم مختلف عن الزمن اللي كنت عايش فيه، يعني أم كلثوم لو وقفت على المسرح وقدمت هجرتك أو يا ظالمني، إيه الموقف، أكيد هيبقى مختلف، دلوقتي زمن تاني ومطربين تانيين بتعبر عن الناس"