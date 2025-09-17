بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتبتت- نوران أسامة:

شاركت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة وهي تذاكر لابنتها بيلا إزميرالدا، و"ماتيو" ابن كريستيانو مع دخول المدارس.

ونشرت جورجينا، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بيلا وماتيو علماء الرياضيات".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.