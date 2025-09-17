إعلان

بالصور.. أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي في كواليس جديدة من فيلم "إذما"

04:44 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن صور جديدة من كواليس التصوير، ظهر فيها أبطال العمل

الفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وميران عبد الوارث، ومن تأليف وإخراج محمد صادق.

"إذما" مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق الصادرة عام 2020 والتي حققت نجاحًا لافتًا، ويخوض من خلالها أولى تجاربه كمخرج وكاتب سيناريو للسينما.

