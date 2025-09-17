"غزالة".. جنات تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن صور جديدة من كواليس التصوير، ظهر فيها أبطال العمل

الفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وميران عبد الوارث، ومن تأليف وإخراج محمد صادق.

"إذما" مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق الصادرة عام 2020 والتي حققت نجاحًا لافتًا، ويخوض من خلالها أولى تجاربه كمخرج وكاتب سيناريو للسينما.