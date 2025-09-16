مريم حسن بإطلالات جريئة من أحدث ظهور والجمهور يعلق: "وحشتينا"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة مريم حسن صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

ومن ضمن هذه الإطلالات ارتدائها زي رياضي، وفستان أزرق جذاب، إلى جانب فستان أبيض اخر خطفت به الأنظار وحازت الإطلالات على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "وحشتينا، سكر، وحشتينا جدا والله".

وكانت آخر مشاركات مريم حسن الفنية بمسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض عام 2019.

