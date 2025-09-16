إعلان

بالزي الفرعوني.. نجمة "تايتانيك" كيت وينسلت أمام الأهرامات بالذكاء الاصطناعي

09:56 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

كيت وينسلت

كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية كيت وينسلت صور لها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وظهرت كيت وينسلت في الصورة وهي ترتدي زي فرعونى واختارت أن تكون الخلفية أمام أهرامات الجيزة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وأثارت كيت وينسلت حيرة وجدلا بين جمهورها الذين انقسموا ما بين من صدق أنها فعلا كانت في زيارة لمصر، والبعض الاخر اكد ان الصورة تم استخدامها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وعلقوا: "الله على جمال الاستايل المصري حاجة تشرف، احنا بنحبك في مصر، صورة مذهلة".

وكانت آخر مشاركات كيت وينسلت على شاشة السينما بفيلم "Dreamscapes" الذي عرض تجاريا في شهر إبريل الماضي.

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.

كيت وينسلت

