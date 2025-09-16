بفستان قصير.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور من باريس

لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت "سلامة" في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ونسقت معه نظارة شمسية، واعتمدت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

