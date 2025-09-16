إعلان

بفستان قصير.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور من باريس

05:03 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت "سلامة" في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ونسقت معه نظارة شمسية، واعتمدت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

"الجونة السينمائي" يحتفي بمئوية يوسف شاهين: الأب الروحي لموجة جديدة للسينما العربية

مهرجان الجونة السينمائي يعلن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة

"ملكة".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

