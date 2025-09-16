لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

بالصور| هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور: "ملكة جمال"

كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير جديدة، شاركت جمهورها صورًا منها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بدلة بيضاء مكونة من توب وجيب مع جاكيت، ونسّقت معها حذاء لامع.

يُذكر أن آخر أعمال لطيفة الغنائية كان ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

