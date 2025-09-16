إعلان

لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

04:01 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المطربة لطيفة (2)
  • عرض 5 صورة
    المطربة لطيفة (1)_1
  • عرض 5 صورة
    المطربة لطيفة (1)
  • عرض 5 صورة
    المطربة لطيفة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير جديدة، شاركت جمهورها صورًا منها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بدلة بيضاء مكونة من توب وجيب مع جاكيت، ونسّقت معها حذاء لامع.

يُذكر أن آخر أعمال لطيفة الغنائية كان ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

هند صبري تعلن عودتها للدراما في رمضان بعد غياب 4 سنوات

حسين فهمي ينشر صور من كواليس مشاركته في مهرجان "شينجدو" السينمائي

عمرو منسي يكشف تفاصيل جديدة عن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: نحتفل في مهرجان الجونة بمرور 35 عاما على تأسيس المدينة

لطيفة إطلالة كلاسيكية أحدث ظهور الفنانة التونسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة