بالصور.. محمد ثروت ومدحت صالح يصلان عزاء أرملة الموسيقار سيد مكاوي

10:18 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حضر نجوم الفن عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، والمقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

حرص عددًا من نجوم الفن والمسئولين على تقديم واجب العزاء، للكاتبة أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار سيد مكاوي، والتي توفيت والدتها يوم السبت الماضي.

قدم واجب العزاء المخرج خالد جلال، المطربة مي فاروق وزوجها مي العمروسي، المطرب محمد ثروت، الموسيقار عمرو سليم، الإعلامية لميس الحديدي، المطرب مدحت صالح، الفنان دياب.

وصل العزاء أيضًا، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحالي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، لتقديم واجب العزاء.

شيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

عزاء ارملة سيد مكاوي محمد ثروت مدحت صالح
