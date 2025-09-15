إعلان

"سلسلة نمبر وان وإطلالات غريبة".. محمد رمضان ينشر 15 صورة في أمريكا

08:54 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    رمضان يتالق في أسبوع الموضة في أمريكا (3)
    محمد رمضان مع نجوم الموضة الامريكية
    محمد رمضان مع نجوم الموضة الامريكية
    محمد رمضان مع نجوم الموضة الامريكية
    محمد رمضان مع نجوم الموضة الامريكية
    محمد رمضان يستعرض سلسلة نمبر وان
    رمضان يتالق في أسبوع الموضة في أمريكا
    محمد رمضان يجلس فوق سيارته بامريكا
    رمضان يتالق في أسبوع الموضة في أمريكا
    مشاركة محمد رمضان في اسبوع الموضة
    مشاركة محمد رمضان في اسبوع الموضة
    مشاركة محمد رمضان في اسبوع الموضة
    مشاركة محمد رمضان في اسبوع الموضة
    مشاركة محمد رمضان في اسبوع الموضة
    محمد رمضان
كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من مختلفة من رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشر رمضان مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" ظهر فيها بإطلالة جريئة وغريبة، أحدها عاريًا من الأعلى ويرتدي جاكت جلد واسع، وصورًا أخرى يضع سلسلة "نمبر وان".

وكان محمد رمضان شارك متابعيه مقطع فيديو من تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، من مشاركته في فعاليات أسبوع الموضة بمدينة نيويورك (NYFW).

كما شارك رمضان في حفل توزيع جوائز "MTV VMAs 2025" للأغاني المصورة، الذي يُقام سنوياً لتكريم أبرز الأعمال في مجالات الغناء والموسيقى المصوّرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

