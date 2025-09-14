أحمد حلمي ينشر صورة مع نفسه بالذكاء الاصطناعي ويعلق: "حبيبي يابو حميد"

كتب - معتز عباس:

شارك النجم أحمد حلمي متابعيه صورة جديدة له مع "نفسه" تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي Ai.

ونشر حلمي الصورة مدمج معها مقطع صوتي لـ أحمد مكي من فيلم "طير أنت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "حبيبي يابو حميد".

ومن جانبها علقت الفنانة رحمة أحمد وعلقت: "يا لهوي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، وشارك في بطولته روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو وهبة. الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

