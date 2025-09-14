إعلان

أحمد حلمي ينشر صورة مع نفسه بالذكاء الاصطناعي ويعلق: "حبيبي يابو حميد"

08:16 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الفنان أحمد حلمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك النجم أحمد حلمي متابعيه صورة جديدة له مع "نفسه" تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي Ai.

ونشر حلمي الصورة مدمج معها مقطع صوتي لـ أحمد مكي من فيلم "طير أنت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "حبيبي يابو حميد".

ومن جانبها علقت الفنانة رحمة أحمد وعلقت: "يا لهوي".

احمد حلمي وصورة له من فيلم 55 اسعاف

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، وشارك في بطولته روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو وهبة. الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضا..

زينة عامر منيب تنشر فيديو قديم مع خطيب شقيقتها الراحل عمرو ستين

بحضور تركي آل الشيخ.. تتويج الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد بطلاً للعالم في "نزال القرن"

الفنان أحمد حلمي أحمد حلمي على إنستجرام صورة أحمد حلمي بالذكاء الإصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام