هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

أعرب المنتج هشام جمال عن سعادته بحضور خطوبة صديقه يوسف.

ونشر هشام جمال صورة تجمعه مع زوجته الفنانة ليلى احمد زاهر، وصديقه يوسف وخطيبته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يوسف مش بس صاحبي واخويا الصغير..يوسف ابني وأقرب واحد ليا".

وخطفت ليلى زاهر الأنظار بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل وأنيق.

وأضاف: "امبارح كانت أكتر مرة أكون فرحان ومتأثر في مناسبة تخص واحد من أصحابي، يارب يتمملكم على خير واشوفكم مبسوطين دايما أنت وحلا عروستك القمر".

شاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

