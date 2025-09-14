إعلان

اية سليم تخطف الأنظار بفستان جرئ وجذاب من أحدث ظهور.. صور

12:30 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    آية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور (5)
  • عرض 6 صورة
    آية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
  • عرض 6 صورة
    آية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  • عرض 6 صورة
    آية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور (4)
  • عرض 6 صورة
    آية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة آية سليم الاستمتاع لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آية سليم مرتدية فستان جرئ وجذاب خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

كانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

آية سليم انستجرام آية سليم مسلسل وبينا ميعاد ج2 إطلالة آية سليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام