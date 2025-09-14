اية سليم تخطف الأنظار بفستان جرئ وجذاب من أحدث ظهور.. صور

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة آية سليم الاستمتاع لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آية سليم مرتدية فستان جرئ وجذاب خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

كانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

