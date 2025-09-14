كتب-هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بصحبة أصدقائها باحدى المناسبات، عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت خلالها فستان جريء.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، إطلالة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، وهي تستقل سيارة فيراري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قال إن سيارات فيراري لا تخجل؟.. سيارتي خجلت للتو".

جورجينا

نشرت الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، صورا بإطلالة جريئة لها مع الممثلة سلمى حايك والممثلة الأمريكية لورين سانشيز خلال حضورهم احدى السهرات الليلية وحفل عشاء مؤسسة كيرينغ الفرنسية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة واحدة للجميع من أجلنا".

كنزي دياب

ظهرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "هوت شورت".

ملك أحمد زاهر

شاركت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع والدها، وعلقت: "حبي الأول، صديقي المفضل، بطلي".