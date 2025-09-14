إعلان

ابنة عمرو دياب بـ"هوت شورت" و جورجينا جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملك احمد زاهر ووالدها
  • عرض 7 صورة
    مي عمر
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    كنزي دياب
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    جورجينا وسلمى حايك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بصحبة أصدقائها باحدى المناسبات، عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت خلالها فستان جريء.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، إطلالة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، وهي تستقل سيارة فيراري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قال إن سيارات فيراري لا تخجل؟.. سيارتي خجلت للتو".

جورجينا

نشرت الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، صورا بإطلالة جريئة لها مع الممثلة سلمى حايك والممثلة الأمريكية لورين سانشيز خلال حضورهم احدى السهرات الليلية وحفل عشاء مؤسسة كيرينغ الفرنسية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة واحدة للجميع من أجلنا".

كنزي دياب

ظهرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "هوت شورت".

ملك أحمد زاهر

شاركت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع والدها، وعلقت: "حبي الأول، صديقي المفضل، بطلي".

جورجينا رودريجز مي عمر هدى المفتي ملك زاهر نرمين الفقي كنزي دياب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
هوت شورت بوسي وفستان جورجينا ومايا دياب.. 25 صورة للنجمات آخر أيام الصيفية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام