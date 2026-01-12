مع العالمي بيرس بروسنان.. أمير المصري ينشر صورًا جديدة من فيلم "GIANT"

كشف النجم أمير المصري عن صور جديدة من كواليس فيلمه "GIANT"، والمقرر عرضه في السينمات الخميس المقبل.

ونشر أ مير الصور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام"، وكتب: "فاضل يومين بس وتقدروا تشوفوا GIANT في السينمات في مصر والعالم العربي، مين ناوي ييجي يتفرج؟".

أقيم أمس الأحد العرض الخاص لفيلم "Giant"، في إحدى السينمات الشهيرة، بحضور أبطال وصناع الفيلم، وعدد من نجوم الفن أبرزهم، كريم قاسم، ياسمينا العبد، صدقي صخر، مريم الخشت، وعدد آخر من النجوم.

كما حضر العرض الخاص أيضًا، ياسمين رحمي، محمد الشرنوبي، جهاد حسام الدين، صدقي صخر، مريم الخشت.

يذكر أن فيلم "Giant" أقيم له عرض خاص في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم.

