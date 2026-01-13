إعلان

"إطلالات أنيقة وجريئة".. أحدث ظهور لـ 5 نجمات على "انستجرام"

كتب - مصراوي

12:31 ص 13/01/2026
    نرمين الفقي
    نسرين طافش
    مي عز الدين
    ليلى احمد زاهي
    يارا السكري

شاركت نجمات الفن جمهورهم ومتابعيهم على السوشيال ميديا، عددًا من الصور و الإطلالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وتحرص عدد من النجمات على نشر جلسات تصوير عبر حسابتهن على مواقع التواصل المختلفة، للكشف عن آخر ظهور وحصد تفاعل مميز واعجابات من المتابعين.

ونرصد لكم في التقرير التالي 5 لقطات للنجمات الساعات الماضية.

نرمين الفقي

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية أنيقة.

يارا السكري

فاجأت الفنانة يارا السكري، متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بنشر صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض والأسود.

ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة رومانسية تظهر فيها بصحبة زوجها الفنان هشام جمال.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش، في ظهور جديد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ونشرت صورة لها بإطلالة أنيقة.

