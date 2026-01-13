إعلان

درة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين مختلفتين.. وتعلق بكلمات مؤثرة

كتب- مصراوي:

12:17 ص 13/01/2026
  تورتة عيد ميلاد درة
  • عرض 10 صورة
    تورتة عيد ميلاد درة
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (2)
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (1)
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (3)
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (5)
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (6)
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (7)
  • عرض 10 صورة
    هاني سعد ودرة
  • عرض 10 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها (4)

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة أمام كعكة عيد ميلادها، وظهرت بإطلالتين مختلفتين.

وعلقت درة على الصور "عيد ميلادي بيفكرني بالمسافة اللي مشيتها في حياتي، وبالأشياء اللي هكتشفها. أنا ممتنة لهذه الحياة، رغم عيوبها، وممتنة للفرصة اللي بتمكنني من جعلها أفضل".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل علي كلاي والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تشارك كضيف شرف في فيلم "الملحد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.

درة عيد ميلاد درة

