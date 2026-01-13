درة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين مختلفتين.. وتعلق بكلمات مؤثرة

مع العالمي بيرس بروسنان.. أمير المصري ينشر صورًا جديدة من فيلم "GIANT"

صدمت الجمهور.. نورا السباعي تظهر بعد فقدان وزنها وابتعادها عن الفن

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة أمام كعكة عيد ميلادها، وظهرت بإطلالتين مختلفتين.

وعلقت درة على الصور "عيد ميلادي بيفكرني بالمسافة اللي مشيتها في حياتي، وبالأشياء اللي هكتشفها. أنا ممتنة لهذه الحياة، رغم عيوبها، وممتنة للفرصة اللي بتمكنني من جعلها أفضل".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل علي كلاي والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تشارك كضيف شرف في فيلم "الملحد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.