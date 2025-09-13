جورجينا تستعرض خاتم خطبتها بحفل عشاء "كارينج" (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

استعرضت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، خاتم خطبتها خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل عشاء "كارينج" الفرنسية.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو لجورجينا بالحفل يبرز استعراضها لخاتم خطوبتها من صديقها نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

وكانت جورجينا ظهرت بالحفل بصحبة الممثلة سلمى حايك والممثلة الأمريكية لورين سانشيز.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.