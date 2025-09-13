كارينا كابور تتصدر التريند بسبب شائعة وفاتها

كتب- هاني صابر:



تصدرت النجمة الهندية كارينا كابور، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد شائعة وفاتها التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر حادث سير.



ونفت كارينا كابور، شائعة وفاتها ، عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.



وتعد كارينا كابور من مواليد 21 سبتمبر 1980، وتنتمي لواحدة من أبرز العائلات الفنية في بوليوود، فهي ابنة الممثلين راندير كابور وبابيتا وشقيقة النجمة كاريسما كابور.



واستطاعت أن تثبت نفسها عام 2000 بفيلم Refugee، وتصبح واحدة من أهم أيقونات السينما الهندية، ومن أعمالها الفنية " Kabhi Khushi Kabhie Gham، Jab We Met، 3 Idiots، وBajrangi Bhaijaan"، وتزوجت عام 2012 من الممثل سيف علي خان، وأنجبت منه طفلين منهما تيمور علي خان الذي يحظى بشعبية واسعة في الهند.