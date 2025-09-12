تشبه الأميرات.. هاجر السراج تنشر صور جديدة من حفل زفافها

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هاجر السراج احتفالها بكواليس زفافها الذي أقيم مؤخرا واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت هاجر صور جديدة بفستان الزفاف عبر خاصية الاستوري على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة تشبه الأميرات وحرصت على توجيه الشكر والتحية لكل من ساعدوها لظهورها بشكل لافت وساحر خلال حفل الزفاف.

نجحت الفنانة هاجر السراج في لفت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلال بدايتها الفنية مع أبرز النجوم منهم النجمة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر" عام 2021، مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين، وأكدت على موهبتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

يذكر أن اخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



