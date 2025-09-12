إعلان

"خسيتي واحلويتي".. أحدث ظهور لـ شيماء سيف والجمهور يغازلها (صور)

03:47 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    شيماء سيف
    شيماء سيف
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها.

ونشرت شيماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء دبي.. وقت ممتع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر بتاعنا، خسيتي واحلويتي، ايه الحلاوة دي ياشوشو . ماشاء الله، احلويتي كتير".

وكانت شيماء سيف قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".

الفنانة شيماء سيف شيماء سيف على إنستجرام إطلالة شيماء سيف شيماء سيف بعد فقد وزنها
