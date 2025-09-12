"خسيتي واحلويتي".. أحدث ظهور لـ شيماء سيف والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها.

ونشرت شيماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء دبي.. وقت ممتع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر بتاعنا، خسيتي واحلويتي، ايه الحلاوة دي ياشوشو . ماشاء الله، احلويتي كتير".

وكانت شيماء سيف قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".