أشرف عبدالباقي عن صورته بالشعر والذقن الأبيض: "للفت الانتباه فقط"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، صورة له بالشعر والذقن الأبيض، موجها الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده.

ونشر عبدالباقي، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "شكرا لكل واحد هناني بعيد ميلادي وكل سنة وحضراتكم بخير وطيبين.. الصورة للفت الانتباه فقط ملهاش علاقة بعيد ميلادي".

بالبحث تبين أن صورة أشرف عبد الباقي تعود لدوره بمسلسله الدرامي الجديد "ولد بنت شايب".

ويحتفل "عبدالباقي" اليوم الخميس 11 سبتمبر بعيد ميلاده الـ 62 إذ أنه من مواليد 1963.

مسلسل"ولد بنت شايب" بطولة ليلى أحمد زاهر، أشرف عبد الباقي، انتصار، ونبيل عيسى، وتدور أحداثه في أجواء من الكر والفر وأحداث مشوقة.