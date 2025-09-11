إلهام شاهين: "نفتقد وجود وحيد حامد لكنه سيظل دائما معنا بفنه الرائع"

كتب - معتز عباس:

أعربت النجمة إلهام شاهين عن سعادته بالمشاركة في مهرجان بردية السينمائي، التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ونشرت إلهام شاهين، صورًا من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "دورة ناجحة بإذن الله فى مهرجان برديه السينمائي، لأنها تحمل إسم الكاتب العظيم وحيد حامد الله يرحمه، نفتقد وجوده معنا جدا ولكنه سيظل دائما معنا بفنه الرائع".

وأضافت: "مبروك لكل المكرمين بهذا المهرجان، و برافو لطلاب كلية الإعلام على الفيلم الرائع عن أستاذنا الغالي وحيد حامد".

