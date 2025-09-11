إعلان

إلهام شاهين: "نفتقد وجود وحيد حامد لكنه سيظل دائما معانا بفنه الرائع"

02:00 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
    تكريم سيمون في مهرجان بردية السينمائي
    تكريم الهام شاهين وبوسي شلبي
    الهام شاهين وبوسي شلبي
    الهام شاهين من مهرجان بردية السينمائي
    الهام شاهين من مهرجان بردية السينمائي (4)
    تكريم بوسي شلبي
    الهام شاهين من مهرجان بردية السينمائي (1)
    الهام شاهين من مهرجان بردية السينمائي (2)
    تكريم سيمون
كتب - معتز عباس:

أعربت النجمة إلهام شاهين عن سعادته بالمشاركة في مهرجان بدرية السينمائي، التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ونشرت إلهام شاهين، صورًا من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "دورة ناجحة بإذن الله فى مهرجان برديه السينمائي، لأنها تحمل إسم الكاتب العظيم وحيد حامد الله يرحمه، نفتقد وجوده معنا جدا ولكنه سيظل دائما معنا بفنه الرائع".

وأضافت: "مبروك لكل المكرمين بهذا المهرجان، و برافو لطلاب كلية الإعلام على الفيلم الرائع عن أستاذنا الغالي وحيد حامد".

ظهرت في الصور الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة هالة صدقي، والمطربة سيمون.

