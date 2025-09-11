بـ"كروب توب وجيبة قصيرة".. أحدث ظهور لـ منة فضالي بعد عيد ميلادها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور بعد احتفالها بعيد ميلادها خلال الأيام الماضية.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "كروب توب وجيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الناس الطيبون يعطونك السعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة ورقيقة جدا، أحلى منة في الدنيا، ضحكتك حلوة وقمر كالعادة، العسل".

واحتفلت منة فضالي بعيد ميلادها الـ 42، إذ أنها من مواليد 4 سبتمبر 1983.

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل"أزمة ثقة" وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين شخصية "رمزي" التي يجسدها هاني عادل، و"علا" التي تقدمها نجلاء بدر، كما يشارك في البطولة كل من: ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.