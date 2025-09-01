جانا دياب تنشر صورة لشقيقتها كنزي وتعلق: "أختي الجميلة"

كتب - معتز عباس:

شاركت جانا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة لشقيقتها كنزي، من كواليس جلسة تصوير جديدة لإحدى المجلات العربية الشهيرة.

ونشرت جانا صورة كنزي عبر "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اختي الجميلة".

تصدرت جنا دياب محرك البحث جوجل ومنصات الموسيقى مؤخرا بعد تعاونها مع والدها بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا..

مدحت العدل: فتاة محجبة وحافظة للقرآن من أبطال مسرحية أم كلثوم ومصر ولادة

"بفستان مكشوف الضهر".. رانيا منصور تنشر صورًا رفقة شقيقتها وابنتها توانا