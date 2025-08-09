إعلان

بعد إجرائها عملية جراحية صعبة.. داليا البحيري توجه رسالة لـ أنغام

09:24 م السبت 09 أغسطس 2025

داليا البحيري

كتب - معتز عباس:

تمنت الفنانة داليا البحيري الشفاء العاجل للمطربة أنغام، بعد تردد أنباء بشأن تدهور حالتها الصحية مؤخرًا.

ونشرت داليا صورة لـ أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب يا أنغام".

نفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنغام، في تصريحات خاصة لـ مصراوي" ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى غرفة عزل بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، يوم الخميس 7 أغسطس.

وأكد المصدر ان حالة أنغام الصحية مستقرة، وبعد إجراء العملية قرر الأطباء وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة، للاطمئنان عليها.

يذكر أن الإعلامي محمود سعد كشف الإسبوع الماضي عن إجراء أنغام عملية جراحية لاستئصال جزء صغير من البنكرياس بعد اكتشاف وجود كيس كبير عليه وإزالة جزء منه.

كانت أنغام أحيت حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في 18 يوليو الماضي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

