كتب- مروان الطيب:

لفت المغني الشاب محمود سبايسي، الأنظار إليه بعد أدائه لأغنية "بابا" للنجم عمرو دياب بأحد الأفراح، وقام بغنائها باللهجة الصعيدي، لدرجة جعلت "الهضبة" يُعيد نشر مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد محمود سبايسي من محافظة قنا، اشتهر بغنائه بالعديد من حفلات الزفاف وقدم العديد من أشهر الأغاني لألمع نجوم الغناء في الوطن العربي أبرزهم الكينج محمد منير بطريقته الخاصة، مما جعل الكثيرين يتساءلون حول من هو هذا الشخص.

وتواصل "مصراوي" مع المغني الشاب وتحدث عن نفسه قائلا: "اسمي محمود محمد سعيد وشهرتي محمود سبايسي 31 سنة حبيت الغناء من صغري، اشتهرت بعدة أغاني زي (يا صعيدى يا جبل عالي) ، (دلع عيني دلع) ، (كنت رايدها والله يا خال ) ، (آسف جدا) (كل ما آلاقي اتنين حبيبة) ، (ست سنين في الغربة مسافر )، وكثير من الأغاني الشعبية والصعيدية.

وعن السبب وراء اختياره لأغنية "بابا"، قال: "سبب اختياري لأغنية يا بابا إن عازف الأورج اللي معايا واسمه محمد منصور وشهرته أبو حمزة سمع الأغنية من الفنان عمرو دياب وحس إنها مقاربة لأغاني التراث الصعيدي فعرضها عليا وطلب مني أغنيها على الطريقة الصعيدي وبالفعل غنيتها ونجحت نجاح غير عادي لدرجة أن الفنان عمرو دياب أعجب بيها ونزلها على صفحته الشخصية".

وتصدرت أغنية "بابا" محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي".

يذكر أن، عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.