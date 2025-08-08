من داخل غرفتها.. كنزي عمرو دياب تلتقط إطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، إطلالة جريئة لها التقطتها من داخل غرفتها بأحدث ظهور لها.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مائة وواحد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "واو، جميلة، تحفة يا كنزي، ملكة، إيه الجمال ده".

يذكر أن، عمرو دياب طرح مؤخرا ألبومه الجديد "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.