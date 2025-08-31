كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة أنغام، لتقديم أول حفل لها، عقب الأزمة الصحية التي عانت منها، وخضعت خلالها لجراحتين في البنكرياس.

وتقدم أنغام، حفلها يوم 25 سبتمبر، في أول ظهور لها في القاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير "ألبرت هول".

وقامت إدارة مسرح ألبرت هول، على موقعها الرسمي، بالكشف عن تفاصيل حضور الحفل، ووصفت المطربة، وكتبت: "أنغام، إحدى أبرز وأعرق الوجوه في مشهد الموسيقى العربية المعاصرة، تُحيي أولى حفلاتها على مسرح "هول هول" هذا الخريف".

وتابعت:" أنغام، القادمة من مصر، تمتد مسيرتها الفنية على مدى ثلاثة عقود، تميزت بتطور فني متواصل، واختيارات موسيقية راقية، وصوت قوي ومؤثر أسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لطالما أُشيد بمهارتها الفنية وعمقها التعبيري، فقد واكبت أنغام التغيرات في صناعة الموسيقى مع الحفاظ على أناقتها المميزة ونزاهتها الفنية، مما جعلها تُقارن بالمطربين الأسطوريين".

وعن شروط حضور الحفل، كتبت: "لا ينصح بحضور هذا الحدث للأطفال دون سن الخامسة، ويجب على جميع الزوار الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل أن يكونوا برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بحسب الموقع الرسمي للحجز، بين 78 ، ومن 100 إلى 255، وما بين 300 و400 جنيه إسترليني.

وظهرت المطربة أنغام، مؤخرا في الحفل الذي أقامه فريق كايروكي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقامت بتحية الحضور، وذلك في أول ظهور عقب عودتها من ألمانيا.