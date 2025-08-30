إعلان

بالفيديو- نسرين طافش ترقص على أنغام أغنيتها "روقان"

05:51 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاحتفال بصدور أحدث أغانيها "روقان"، ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين في الفيديو مرتدية فستان أنيق وهي ترقص على أنغام أغنيتها وكتبت: "يومكم روقان وخير يارب".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جمالك وجمال صوتك، يسعدها يا ناس منورة، ايه الجمال ده".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

مي عز الدين: أنا والساحل كنا أعداء لهذا السبب ومحدش بيتجاوز رحيل أهله

أول تعليق من أنغام بعد حضورها حفل كايروكي في العلمين الجديدة

