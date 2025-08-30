بالفيديو- نسرين طافش ترقص على أنغام أغنيتها "روقان"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاحتفال بصدور أحدث أغانيها "روقان"، ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين في الفيديو مرتدية فستان أنيق وهي ترقص على أنغام أغنيتها وكتبت: "يومكم روقان وخير يارب".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جمالك وجمال صوتك، يسعدها يا ناس منورة، ايه الجمال ده".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

