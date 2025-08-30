ميرهان حسين بإطلالة جريئة على يخت داخل البحر.. والجمهور: ملكة جمال

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بعطلة الصيف.

وظهرت ميرهان بإطلالة جريئة مرتدية قميص أبيض ونظارة شمسية، وعلى يخت بوسط البحر، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "صباح الخير"، "قلبي القمر"، "ملكة رائعة وجميلة"، "منورة"، "كل ما بتكبري بتحلوي"، "ملكة جمال".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر طرح فيلم الحارس، والذي تشارك في بطولته مع النجم هاني سلامة، وكان آخر ظهور سينمائي لها من خلال فيلم اتنين للإيجار، الذي عُرض عام 2023، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، محمد لطفي.